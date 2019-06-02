كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين: موقف قطر يكشف أنها أصبحت مرتهنة وتستنجد بالوسطاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، أن تحفظ قطر على بيان قمة مجلس التعاون الخليجي يؤكد أن ارتباطها بأشقائها أصبح ضعيفا جدا.

وأضاف آل خليفة، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، أن موقفها يكشف أن الدوحة أصبحت مرتهنة وتستنجد بالوسطاء.

وِأشار إلى إن عدم تجاوب قطر مع المطالب العادلة التي تقدمت بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أدى إلى استمرار أزمتها وإطالة أمدها.

وأكد وزير الخارجية الحريني إن قطر ليست راغبة في الحل بعد أن وضعت نفسها في الخط المخالف لأشقائها، وأن مشاركتها كانت ضعيفة وغير فاعلة ولا تتناسب بأي حال من الأحوال مع أهمية قمم مكة.