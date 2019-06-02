” ليلة القدر” عند المغاربة.. صلاة وكسكس واحتفال-فيديو

تعتبر “ليلة القدر” مناسبة خاصة، واستثنائية لدى المغاربة، باعتبارها ليلة مباركة نزل فيها القرآن الكريم، حيث تحظى بكثير من الاهتمام، والتقدير، تترجمه الطقوس، والعادات على اختلافها من منطقة إلى أخرى.
وتتميز ليلة 27 من رمضان عن باقي الأيام، حيث الاحتفال بالصيام الأول لدى الأطفال، وأطباق الكسكس داخل المساجد وفي كل البيوت.
وتشهد هذه الليلة المميزة إقبال المصلين على مختلف المساجد، من أجل قيام الليل، وحضور دعاء ختم القرآن خلال هذه الليلة المباركة.
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