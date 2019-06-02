المنتخب المحلي يشارك رسمياً بكأس إتحاد غرب إفريقيا للأمم بدلاً من السيراليون

يشارك المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين، بشكل رسمي في النسخة الثانية لكأس إتحاد غرب إفريقيا للأمم، والذي سينظم في الفترة الممتدة من 28 شتنبر وإلى غاية 13 أكتوبر، بالسنغال.

وحسب بلاغ لجامعة الكرة، فإن مشاركة المغربي في البطولة، جاءت بدعوة من الاتحاد، لتعويض منتخب السيراليون، الذي تم توقيف إتحاده من طرف “الفيفا” في وقت سابق.

هذا وسيكون “الأسود” المحلية في مواجهة أمام منتخب ليبيريا، حسب ما أفرزت عنه القرعة، بعاصمة السينغال دكار، قبل يومين.

جدير ذكره، أن النسخة الثانية لكأس إتحاد غرب إفريقيا، ستسجل مشاركة 16 منتخباً، ويتعلق الأمر بكل من غينيا بيساو، وغانا، وغامبيا، نيجيريا، طوغو، المغرب، ليبيريا، مالي، النيجر، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، موريتانيا، غينيا، بنين، والسنغال، إضافة لـ “الأسود.