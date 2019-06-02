إحباط هجوم إرهابي في حضرموت اليمنية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبطت السلطات الأمنية باليمن، الأحد، هجوماً إرهابياً حاول استهداف قوات أمنية في محافظة حضرموت، شرقي البلاد.
وذكرت مصادر لـ"العين الإخبارية "، أن الأجهزة الأمنية في مدينة تريم بمحافظة حضرموت أحبطت هجوماً إرهابياً حاول استهداف قوات أمنية مساء الأحد.
وأضافت المصادر أن القوات الأمنية بالمدينة تمكنت من القبض على منفذ الهجوم بعد اشتباك أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة.
وأشاد مدير شرطة الوادي والصحراء بحضرموت، العميد مبارك العوبثاني، بيقظة رجال الأمن وسرعتهم في التعامل مع الواقعة، وذلك خلال زيارته للجندي المصاب.
وخلال الفترة الماضية نفذت القوات اليمنية وبإسناد من التحالف العربي، عمليات عسكرية مختلفة ضد معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في حضرموت، أسفرت عن تطهير عدد من المدن من العناصر الإرهابية.
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