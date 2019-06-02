علي النعيمي: قطر أداة لشق الصف الخليجي والعربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس تحرير "العين الإخبارية"، الأحد، إن "قطر أصبحت رهينة لسياسة الآخرين، وفاقدة للسيادة"، مشيرًا إلى أنها تستخدم كأداة لشق الصف الخليجي والعربي.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لـ"سكاي نيوز"، أن "الموقف القطري دائما ما يكون محبطا ومخيبا للآمال"، مشيرا إلى أن "قطر مرتبطة بقوى أخرى مثل إيران وغيرها، وتنتهج نهجا يشق الصف الخليجي".

وأكد أن تحفظ قطر على بياني القمتين العربية والخليجية بعد النجاحات التي لاقتها بمثابة مؤشر على ارتباطها بجهات خارجية وابتعادها وعزلتها عن أشقائها الخليجيين.

Advertisements

ولفت الدكتور علي النعيمي إلى أنه ليس من أولويات قطر أمن واستقرار المنطقة وإنما دعم الفوضى والإرهاب، منوهًا بأنها "فقدت سيادتها وإرادتها وهناك جهة أخرى تتخذ القرارات في الدوحة".

وبيّن أن موقف الدوحة يدل على أنها تُستخدم كأداة لشق وحدة الصف الخليجي والعربي، في الوقت الذي بات الشعب القطري يعلم تماما أن حكومته مرتبطة بقوى خارجية.

وشدد على أن "منهجية قطر تزيد عزلتها"، فهي ما زالت تضيع العديد من الفرص على نفسها للعودة لوحدة الصف الخليجي.