روحاني يقول #أمريكا يجب أن تعود دولة طبيعية للحوار معها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد ردا على عرض الولايات المتحدة الدخول في محادثات مع إيران دون شروط مسبقة إن واشنطن هي التي غادرت مائدة التفاوض ”ويجب أن تعود دولة طبيعية“.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في وقت سابق يوم إن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع إيران دون شروط مسبقة بشأن برنامجها النووي لكنه أضاف أن واشنطن بحاجة إلى أن ترى إيران تتصرف ”كدولة طبيعية“.

ونقل الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية عن روحاني قوله ”الطرف الآخر الذي غادر مائدة التفاوض وخرق معاهدة عليه أن يعود دولة طبيعية. وإلى أن يتم ذلك ليس لنا أي خيار سوى المقاومة“.