إيران تشكو عدم تزويد طائراتها بالوقود بمطارات دولية

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طائرة إيرانية
رفعت إيران شكوى لمنظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو" بشأن امتناع بعض المطارات الدولية عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود بسبب العقوبات الأمريكية. وتخضع شركات الطيران الإيرانية لعقوبات أمريكية مصاحبة لتلك التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادرات النفط الإيرانية، حيث حذرت وزارة الخزانة الأمريكية جميع دول العالم وشركات الطيران الدولية من خطورة منح تصاريح أو تقديم خدمات جوية للخطوط الجوية الإيرانية. وتسببت العقوبات الأمريكية في خسائر لشركات الطيران الإيرانية وتراجع في عدد عدد المسافرين على متنها.
في الثامن من مايو العام الماضي، قررت الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات اقتصادية على إيران، شملت قطاع النفط، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح استثناءً من العقوبات لبعض الدول، سمحت لها باستيراد النفط الإيراني، إلا أن تقارير إخبارية أشارت إلى أن وزارة
في الثامن من مايو العام الماضي، قررت الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات اقتصادية على إيران، شملت قطاع النفط، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح استثناءً من العقوبات لبعض الدول، سمحت لها باستيراد النفط الإيراني، إلا أن تقارير إخبارية أشارت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية بصدد الإعلان عن عدم تمديد العمل بهذه الاستثناءات بحلول شهر مايو المقبل، وأنه على كل الدول وقف صادراتها من النفط الإيراني، أو ستكون عرضة للعقوبات الأمريكية.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن هذا التصعيد من جانب إدارة ترامب يأتي ضمن حملة "أقصى ضغط" التي تهدف إلى إجبار طهران على وقف أنشطتها غير القانونية حول العالم. (التفاصيل)
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