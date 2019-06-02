مركز سلمان يوقع اتفاقية تنفيذ مشروع كساء العيد للأطفال في 4 محافظات

وقع مركز سلمان اليوم مشروع كساء العيد للاطفال في اربع محافظات. ووقع الاتفاقية في مقر المركز بالعاصمة السعودية الرياض مساعد المشرف العام لشؤون العمليات والبرامج بالمركز المهندس أحمد البيز ،والمدير التنفيذي لمؤسسة صلة علي باشماخ . Advertisements ويشمل المشروع توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال والتي يستفيد منها 7,590 طفلاً من أطفال الأسر الفقيرة في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب. وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية الشريك المنفذ علي باشماخ بالدور الذي تبذله المملكة العربية السعودية تجاه ابناء الشعب اليمني..مثمنًا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة اليمنيين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.

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