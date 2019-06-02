مسهور : قطر مرتهنة لعواصم متضررة من الإجماع الخليجي والعربي

أكد الكاتب الصحفي، هاني مسهور، أنه لا غرابة في تراجع قطر عن بيانات قمم مكة، مشيراً إلى أن الدوحة مرتهنة لعواصم متضررة من الإجماع الخليجي والعربي .
وقال مسهور في تدوينة مقتضبة على تويتر، "لا غرابة في تراجع قطر عن بيانات قمم مكة فالدوحة مرتهنة لعواصم متضررة من الاجماع الخليجي والعربي" .
وأضاف "كما أن اقرار النظام القطري بما تضمنته وثيقة مكة يخالف رعايتها للارهاب ودعمها للفوضى في البلدان العربية" .
وبدلت قطر من موقفها من قمم مكة المكرمة الخليجية والعربية والإسلامية .
وقال بيان للخارجية القطرية أن الدوحة لم نتمعن في بياني قمتي التعاون والعربية وقررنا التحفظ والرفض .
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