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أول تعليق من قطر بعد هروبها من قمة مكة الإسلامية

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أحمد قاسم
بعد هروب وفد قطر الرسمي من القمة الإسلامية الرابعة عشر، التي انعقدت في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، بمدينة مكة المكرمة في ، خرج النظام القطري، اليوم، بتصريحات جديدة مبررًا تصرف مسئوليه الفاضح، وعاكسًا مدى حرص تنظيم الحمدين على رفض مخرجات القمم الثلاث الرامية لمكافحة الإرهاب.

وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، زعم اليوم الأحد، أن بياني القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور حولهما، مشيرًا إلى أن قطر تتحفظ على بياني القمتين العربية والخليجية لأن بعض بنودهما تتعارض مع...

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