نظم مجلس محافظة بيروت في "حركة الناصريين المستقلين – المرابطون" لقاء على مائدة السحور لكوادر الحركة في بيروت مع امين الهيئة القيادية مصطفى حمدان".
وشدد حمدان على "ضرورة التكاتف في هذه الايام فيما بين المواطنين وشرح الوضع العام السياسي في لبنان والمنطقة"، مشيراً الى أنه "على ان من يريد ان يبدأ بالاصلاح عليه ان يبدأ بنفسه واول الخطوات يجب ان تكون باعادة المال المنهوب قبل الطلب من المواطنين التضحية بأي جزء من مستحقاتهم".
ولفت الى أن "تراكم الغضب لدى المواطنين لن يترك اللصوص يتمتعون بما غنموه من عرق وجهد المواطنين وخاصة العسكريون المتقاعدون".
كانت هذه تفاصيل خبر حمدان: أول خطوات الإصلاح تكون باعادة المال المنهوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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