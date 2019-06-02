أبو الحسن: العمل على مشروع سد القيسماني بدأ بمنتصف التسعينيات وسرقة الإنجازات خطيئة

نشر عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​، صورة ل​سد القيسماني​، مرفقة بتصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، ورد فيها أنه "لن ندعكم تشوهوا الحقائق أو تخطفوا الإنجازات، فليسمع من يجب أن يسمع بأن العمل على مشروع سد القيسماني بدأ في منتصف التسعينيات من قبل الوزير ​أيمن شقير​ وبتوجيه ودعم من رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، وفي العام 2008 واكبنا كحزب بكل إمكانياتنا مع البلديات المعنية و​وزارة الطاقة والمياه​ ومجلس الإنماء والأعمار كافة مراحل الإعداد والتنفيذ وتجاوزنا العقبات بصبر وحرص حتى أصبح سد القيسماني واقعا، وكان الدور الكبير لدولة ​الكويت​ الشقيقة التي لم تبخل يوما بتوفير الدعم الكبير ل​لبنان​، وأن تأتي اليوم وتدخل البيوت من نوافذها لا من أبوابها فهذا خطأ كبير، أما سرقة الإنجازات فإنها الخطيئة الكبرى، يبدو أنكم بالسلوكية ذاتها تقاربون موضوع ​الصرف الصحي​. إحذروا ولا تعبثوا نحن هنا".

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