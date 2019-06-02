طقس ربيعي دافئ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بان "طقسا ربيعيا دافئا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط"، مشيرةً إلى أنه "من المتوقع أن يكون طقس الاثنين صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ خاصة في المناطق الساحلية وتبقى دون تعديل يذكر في المناطق الجبلية والداخلية كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحياناً والثلاثاء، غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحياناً، أما الاربعاء فغائم جزئياً بسحب متوسطة و مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة ويتشكل ضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر".

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