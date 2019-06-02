أساتذة متعاقدون يحتجون بالبيضاء ويطالبون بفتح تحقيق نزيه في وفاة حاجيلي – فيديو

تصوير: حسام أديب

على خلفية وفاة عبد الله حاجيلي، والد إحدى المعلمات أطر الأكاديميات “المتعاقدات”، المصاب على إثر فض اعتصام الأساتذة المتعاقدين في الشارع يوم 25 أبريل الماضي؛ خاض عشرات من الأساتذة المتعاقدين، وقفة إحتجاجية، صباح يوم الأحد، بساحة مارشال بالدار البيضاء.

وحضر الوقفة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين جهة الدار البيضاء-سطات، عشرات من الأساتذة المتعاقدين وهيآت نقابية.

وطالب الأساتذة بفتح تحقيق نزيه، والكشف عن المسؤولين عن وفاة عبد الله حاجيلي، إضافة إلى متابعتهم قضائيا.

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ويشار الى عبد الله حاجيلي، المصاب على إثر فض اعتصام الأساتذة المتعاقدين في الشارع يوم 25 أبريل الماضي، توفي بعد مكوثه لمدة تجاوزت الشهر في مستعجلات “مستشفى السويسي” بالعاصمة الرباط.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، أعلن عن فتح بحث قضائي حول ظروف وملابسات وفاة حاجيلي، التي أثارت غضب الأساتذة المتعاقدين واستياء عدد من الحقوقيين.