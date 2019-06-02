“مشيتي فيها” يقفز بالقناة الثانية إلى أعلى القنوات مشاهدة في رمضان

تفوقت القناة الثانية، على القناة الأولى، في تصنيف البرامج للأسبوع الثالث من رمضان، واستطاع برنامجها الكاميرا الخفية، “مشيتي فيها” الوصول لرقم قياسي بلغ أزيد من 13 مليون.

واستطاعت القناة الثانية التفوق ببرامجها الخمسة الأولى، على كل برامج القناة الأولى، وحل في الترتيب برنامج “ميشتي فيها” بـ13.3 مليون مشاهد، متبوعا بستكوم “بهجة الثاني” بـ11.8 مليون مشاهد، ثم “سامحيني” 9.4 مليون مشاهد، و”زارتنا البركة” بـ9.1 مليون مشاهد، و يوميات “سيدات شوبينغ” بـ مليون مشاهد.

وتصدر مسلسل الدنيا دوارة، قائمة البرامج الخمسة الأولى الأكثر مشاهدة في القناة الأولى ب4.8 مليون مشاهدة، متبوعا بـ”رضاة الوالدة 2″ بـ4.5 مليون مشاهد، ثم “الخطيب” 4.1 مليون مشاهد، وبرنامج “كاميرا فاشي” بأزيد من 4 مليون مشاهد، ثم “نهار مبروك” بـ4 مليون مشاهد.