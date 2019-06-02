نصير يعيد تركيب أحداث النهائي “المهزلة” ويؤكد:غاساما لم يتحدث عن var-فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

تأسف نصير عبد اللطيف، عميد نادي الوداد الرياضي، على الطريقة التي أقيم بها إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت “الأحمر والأبيض” بنادي الترجي الرياضي، قبل 48 ساعة، وانتهت بتتويج تونسي دون إكمال اللقاء الذي توقف بسبب عدم اشتغال تقنية “var”.

نصير أعاد تركيب تفاصيل الأمسية “المهزلة” في تصريح لوسائل الإعلام، من بينهم “ميكرو اليوم 24″ قائلاً: دخلنا المباراة ونحن واعون بالمسؤولية التي نحملها، الرئيس طالب منا التركيز وتقديم كرة القدم بعيداً عن أي احتجاجات أو مشاكل، لأن الأجواء متوترة، وكنا مهددين في أي وقت بتعرض أنصارنا لمضايقات”.

المواجهة انطلقت بندية كبيرة بين الطرفين، وسجلوا علينا هدفاً بالشوط الأول، لكننا عدنا بعدها للتقدم والضعط، في الدقائق الأولى الحكم غاساما تغاضى عن لمسة يد، وعندما قمنا بالاحتجاج عليه للرجوع إلى تقنية “الفار”، تحدث بجهازه اللاسلكي، وقال بأن اللقطة لا تحتاج للاعلان عن ركلة جزاء.

وأردف المتحدث ذاته: “بعدها تفاجئنا برفض هدف ثان، وعدنما تقدمنا نحو الحكم الرابع لمطالبته أيضاً بالعودة للتقنية، أكد بأن var لا يعمل، وهو الشيء الذي لم نتقبله، وسبق للاعبي الترجي بدورهم العودة إلى التقنية.

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عميد الوداد الذي اهمه عميد الترجي الرياضي التونسي بالمواقفة على بداية اللقاء دون var، شدد بأن الأمر غير صحيح، قائلاً: ” لم يتحدث لنا غاساما إلا مرة عند اختيار الجهة التي سنلعب فيها، وكل مل قاله العميد غير صحيح، وإن فرضنا أنه صحيح فالأمر ليس من اختصاصي”.