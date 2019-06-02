شيخ الأزهر يفتي بضرب الزوجة دون كسرها والمرابط:” تبرير مرعب للعنف”

هاجمت الكاتبة والباحثة المغربية أسماء المرابط، شيخ الأزهر أحمد الطيب، بسبب فتوى يبيح فيها ضرب المرأة دون إحداث كسور بعطامها.

وقالت المرابط اليوم الأحد، إن الوصول إلى مستوى هذه الفتوى التي أصدرها شيخ الأزهر، وتبرير العنف باسم الإسلام مرعب.

وتساءلت المرابط كيف يمكن تغيير العقليات داخل المجتمعات، في ظل استمرار رجال الدين المعروفين بقدراتهم على التأثير في إصدار فتاوى مماثلة، مشددة على أن الضرب “هو عنف كيف ما كان ولا يقبل ومرفوض كيف ما كان”.

وأثار شيخ الأزهر أحمد الطيب حالة من الجدل، بعدما أقر سلوك ضرب الزوج لزوجته، معتبرا أنه “علاج” نص عليه القرآن لإصلاح وإنقاذ الأسرة.

وجاءت تصريحات الطيب في الحلقة الخامسة والعشرين من برنامجه الرمضاني الذي يذاع على قنوات التلفزيون المصري، وهو برنامج يتناول عددا من القضايا الدينية، من أهمها حقوق الزوج والزوجة، والحفاظ على الأسرة باعتبارها أساسا لبناء مجتمع إنساني سليم.