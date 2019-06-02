إمام مسجد الحرم المكي السابق يدعو إلى عدم الفصل بين النساء والرجال في المساجد

أثار إمام مسجد الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاته الأخيرة بخصوص عدم الفصل بين النساء والرجال في المساجد.

وقال الكلباني إنه “في زمن النبي، لم يكن هناك ساتر في الصلاة بين النساء والرجال، الآن تأتي إلى المسجد وتجده “مصكوك صك” كأنه غرفة مستقلة”، وذلك خلال استضافته في أحد البرامج على القناة الرسمية السعودية SBC.

وعلى الرغم من عدم دعوته بشكل صريح إلى عدم فصل الرجال عن النساء أثناء الصلاة داخل المساجد، إلا أن الناس استنبطوا من حديثه دعوة صريحة إلى إزالة الفواصل بينهما في المساجد.

ولم يعجب هذا الرأي كثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، فصبوا عليه سيلا من الانتقادات.

يذكر أن الكلباني لم يكن أول الشيوخ السعوديين، الذين طرحوا فكرة جواز الاختلاط بين النساء، والرجال، إذ كان قد سبقه إلى ذلك الشيخ أحمد الغامدي، الذي استند على مخارج شرعية لفكرة الاختلاط، خصوصا بين الطلبة، والطالبات في الجامعة.