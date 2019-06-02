الموت يفجع عبد الله فركوس

‘فقد الفنان عبد الله فركوس، أمس السبت، شقيقه علي تكونة، إثر سكتة قلبية أنهت حياته، وجعلت الحزن يخيم على عائلته.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بمدينة مراكش، أن الفقيد كان يمارس مهنة الجزارة ضمن مشاريع شقيقه عبد الله المعروف في الوسط الفني بعد “فركوس”، وكان سندا له في الميدان الفني، إذ رافقه إلى مجموعة من العروض الفنية المسرحية.

وعبر عدد من الفنانين أصدقاء فركوس عن تعازيهم الحارة للفنان الكوميدي المراكشي، عبر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ترحم الجمهور على الراحل عبر تعاليق، وتتمنوا الصبر والسلوان لفركوس وعائلته.