رقية.. مغربية تعيش وسط 40 قطا وكلبا وتطلب المساعدة: يحتاجون الرحمة منكم- فيديو

فيديو: يونس الميموني

تستيقظ رقية الوكيلي كل صباح لتطعم حيواناتها الأليفة، التي تعتني بها منذ وقت طويل.

وكشفت الوكيلي أنها أنشأت جمعيتها مباشرة بعد أن راودتها فكرة العناية بالكلاب، والقطط الضالة، ومساعدتها، إذ تواصلت مع أحد المحسنين، الذي قدم لها ملجأ يؤوي عددا من الحيوانات الأليفة.

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وأضافت المتحدثة ذاتها أنها واجهت صعوبات كبيرة في البداية، خصوصا من محيطها، حيث عاتبها العديد من الأشخاص كونها تستثمر مجهودها في مساعدة الحيوانات بدل الإنسان.

وناشدت الوكيلي البيطريين، وجمعيات المجتمع المدني لتقديم يد العون لها، من أجل الاستمرار في مشروعها الإنساني.