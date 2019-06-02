سورية: توثيق 394 اعتقالا تعسفيًّا خلال أيّار الماضي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت سورية خلال أيار/ مايو 2019، 394 حالة اعتقال تعسفي، معظمها على يد نظام الأسد، بينهم 21 طفلًا و14 سيدة، و206 أشخاص مجهولي المصير، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي وثّقت حالات الاعتقال التعسفيّ، أن عدد المعتقلين من قبل قوات النظام والمدعومين من إيران، بلغ 286 شخصًا، بينهم 14 طفلًا و9 سيدات.
كما وثّق التقرير اعتقال 52 شخصًا على يد تنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردية، بينهم 5 أطفال و4 سيدات، فيما اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة والمجموعات المسلحة المناهضة للنظام، 56 شخصًا، بينهم طفلان وسيدة.
وأشار التقرير إلى اعتقال 2124 شخصًا بشكل تعسفي في سورية منذ مطلع العام الجاري.
وتقول مصادر في المعارضة السورية إن هناك ما لا يقل عن 500 ألف معتقل في سجون النظام السوري.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد ذكرت في تقرير لها في 30 نيسان/ أبريل الماضي، أن نظام الأسد قتل تحت التعذيب 14 ألفا و9 أشخاص من بين مئات آلاف المعتقلين، منذ بداية الأزمة السورية عام 2011.
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