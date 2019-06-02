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نائب يدعو الحكومة إلى العدالة في توزيع منحة العيدية للموظفين

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وقال السوداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التفاوت والتمييز بين موظفي دوائر الدولة مرفوض ويمثل بدعة في سياق عمل مؤسسات الدولة وهذا الكلام بدا واضحا جليا من خلال توزيع منحة (العيدية) بين الموظفين بشكل متفاوت وغير منصف اذ توزع احدى الوزارات منحة العيد بمبالغ تصل إلى مايساوي راتباً تاماً وفي الوقت نفسه هناك وزارات لايشمل موظفوها بالعيدية بسبب قلة تخصيصاتها المالية او انعدامها وكذا الحال في بعض الوزارات التي وزعت منحة قليلة بحسب الإمكانيا".

وطالب السوداني، رئيس مجلس الوزراء بـ "اتخاذ موقف جاد اتجاه هذه البدعة التي عملت على اظهار الطبقية بين الدوائر ما ولد موجة غضب واستهجان بين موظفي الدولة".

وأشار إلى أن "الاجراء الخاطئ بمنح الوزارات حرية تحديد مبلغ العيدية يتنافى مع توجه الدولة بضرورة التقشف في الانفاق العام واستثمار الاموال الفائضة في تنفيذ مشاريع لتطوير البنى التحتية او مشاريع توفر فرص عمل لأبنائنا العاطلين ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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