نائب يدعو الحكومة إلى العدالة في توزيع منحة العيدية للموظفين

وطالب السوداني، رئيس مجلس الوزراء بـ "اتخاذ موقف جاد اتجاه هذه البدعة التي عملت على اظهار الطبقية بين الدوائر ما ولد موجة غضب واستهجان بين موظفي الدولة".
وأشار إلى أن "الاجراء الخاطئ بمنح الوزارات حرية تحديد مبلغ العيدية يتنافى مع توجه الدولة بضرورة التقشف في الانفاق العام واستثمار الاموال الفائضة في تنفيذ مشاريع لتطوير البنى التحتية او مشاريع توفر فرص عمل لأبنائنا العاطلين ".
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