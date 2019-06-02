حزب عمل يدعو القوات الامنية لتحمل مسؤولياتها بعد حادثة 'ابو خنازير'

ودعا الحزب الى "تحمل مسؤولياتها وتقديم المجرمين الى العدالة بالسرعة القصوى لانزال القصاص العادل بحقهم ومن تعاون معهم سواء بغض الطرف عن افعالهم او التستر عليهم فهو مشترك معهم في هذا الجرم الذي يسعى لاثارات النعرات الطائفية بين اهالي ديالى".
وطالب حزب عمل "الاجهزة الامنية وقيادة العمليات ومحافظ ديالى بأعتباره رئيس اللجنة الامنية في المحافظة بتقديم تقرير مفصل وعاجل لكشف هؤلاء المجرمين لاهالي ديالى"، محذراً من "تسويف القضية واهمالها كما طالب بتوفير الحماية الكافية للمدنيين في القرية المذكورة والمحافظة على ارواحهم وممتلكاتهم".
وأعلنت قيادة عمليات ديالى، اليوم الاحد، توقيف عناصر سيطرتين امنيتين بعد مقتل ثلاثة مدنيين بقرية ابو خنازير في ابي صيدا بمحافظة ديالى.
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