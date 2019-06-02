الشرطة الاتحادية تنفي اقالة قائدها

وقال الشرطة الاتحادية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "تود قيادة قوات الشرطة الاتحادية أن توضح ماتم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي حول اقالة قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، ونبين أن الخبر عار عن الصحة وأن الغرض منه النيل من بطولات ابطال الشرطة الاتحادية وقائدها البطل الغيور".ودعت القيادة، الجميع الى "توخي الدقة والحذر من تناقل الاخبار العارية عن الصحة وان تأخذ من مصادرها الرسمية"، مبينة ان "ذلك لن ينال من عزيمة ابطال الاتحادية وقائدها والاستمرار في التصدي للارهاب بكافة اشكاله".

يشار الى ان عددا من المواقع الالكترونية تداولت، اليوم الاحد، اخبارا تفيد باقالة قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت.

