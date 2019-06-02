وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجموعة مكونة من ثلاثة اخوة بصحبة صهرهم قامت باختطاف رجل هندي يملك مطعماً في حي عينكاوا بمدينة اربيل ثم طالبت شقيق المختطف بمبلغ 100 الف دولار".



وأضافت أن "الخاطفين اعترفوا بأن القوات الامنية القت القبض على افراد مجموعتهم قبل أن يستلموا الفدية".

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كانت هذه تفاصيل خبر أسايش أربيل تعرض اعترافات عصابة خطفت رجل هندي وطالبت ذويه بفدية مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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