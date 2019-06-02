وقال قائد عمليات ديالى اللواء الركن عبدالمحسن حاتم في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم توقيف عناصر السيطرتين (جيش وشرطة) اللتين تجاوزتهما سيارة المسلحين وقتلت ال3 مدنيين بقرية ابو خنازير في ناحية ابي صيدا شمال شرقي المحافظة".



واضاف حاتم، أنه "تم تعزيز القوات الامنية بالقرية لحمايتها، فيما لا يوجد نزوح بالقرية كون الاهالي لم يسمح لهم بمغادرة قريتهم".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمليات ديالى: توقيف عناصر سيطرتين بعد مقتل ثلاثة مدنيين بقرية ابو خنازير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.