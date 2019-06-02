الرد السريع يعلن اعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات في طوزخرماتو

وذكرت الفرقة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعد معلومات استخبارية ألقى عناصر فرقة الرد السريع القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في قضاء طوز خورماتو".

وأضافت أن "الفرقة صادرت كميات كبيرة من المخدرات نوع كرستال واختام وهويات وباجات مزورة تابعة لهيئة الحشد الشعبي".

