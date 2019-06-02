وفد اسود الرافدين يغادر فجراً الى تونس 'بلا اموال'

مباراة اسود الرافدين ونسور القرطاج ستقام على الملعب الاولمبي برادس في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل.

وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في حديث للسومرية نيوز، إنه "تواجدنا صباح اليوم في مقر وزارة الشباب والرياضة، من اجل الحصول على المنحة المالية الخاصة بالوفد المتوجه الى تونس".



واوضح أن "الوزارة لم تطلق المنحة الخاصة بمغادرة الوفد، ووعدتنا باطلاقها يوم غد الاثنين"، مشيراً إلى أن "وفد المنتخب الوطني سيتوجه الى تونس في تمام الساعة الثانية من فجر يوم غدٍ الاثنين".

واضاف كوركيس، أن "اتحاد الكرة بلا اموال منذ شهرين، والوفد سيتوجه الى تونس من دون اموال"، مبيناً ان "تذاكر السفر قُطعت منذ وقت سابق".

وفيما يخص اللاعبين الجدد في المنتخب الوطني، أكد كوركيس ان "ثلاثة لاعبين من صفوف الشرطة سيغيبون عن الوفد وهم كل من الحارس محمد حميد والمدافعن علاء مهاوي وحسام كاظم، فيما تم استدعاء ثلاثة اخرين بدلاً منهم وهم حارس نفط الوسط علي كاظم ولاعبي الزوراء احمد جلال ومصطفى محمد".

