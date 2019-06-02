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امن كردستان يقدم تسهيلات جديدة للسياح خلال أيام العيد

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وقال روستي في تصريحات صحفية ان "هيئة السياحة في إقليم كردستان قامت بالتحضيرات لاستقبال السياح، وهنالك تسهيلات بإجراءات نقاط التفتيش، والمصايف والمطاعم كلها مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من السياح". وأضاف روستي، "مستعدون لتقديم خدمات وفعاليات أكثر لجذب أكثر عدد ممكن من السياح"، مبيناً أن "السياح الذي يقصدون إقليم كردستان غالبيتهم من محافظات الوسط والجنوب".

وتابع روستي "نشكر الجهات الأمنية لأنهم قدموا تسهيلات كثيرة للشركات والكروبات السياحية كان سابقاً فقط الشركات تستطيع أن تنقل السياح إلى إقليم كردستان، لكن الآن السائح يستطيع أن يدخل بسيارته إلى إقليم كردستان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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