امن كردستان يقدم تسهيلات جديدة للسياح خلال أيام العيد

وتابع روستي "نشكر الجهات الأمنية لأنهم قدموا تسهيلات كثيرة للشركات والكروبات السياحية كان سابقاً فقط الشركات تستطيع أن تنقل السياح إلى إقليم كردستان، لكن الآن السائح يستطيع أن يدخل بسيارته إلى إقليم كردستان".
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