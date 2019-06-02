سفير اليمن بواشنطن: يتعين مواجهة أدوات إيران "حزب الله" و"الحوثي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد سفير اليمن لدى واشنطن أحمد عوض بن مبارك، الأحد، ضرورة مواجهة أدوات إيران ومليشياتها في المنطقة كـ"حزب الله" و"الحوثي".

وأشار عوض إلى أن الولايات المتحدة لا تدخر جهدًا لمحاصرة إيران بكافة أذرعها في المنطقة.

وكشف السفير اليمني أن مليشيا حزب الله تجمع تبرعات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في شهر رمضان.

ولفت إلى أن تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين يتبنيان العنف ويروجان لسياسة الكراهية ويقتلان اليمنيين يوميًا.