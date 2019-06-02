إنقاذ 73 مهاجرا وانتشال جثتين قبالة سواحل ليبيا

أنقذت البحرية الليبية، الأحد، ٧٣ مهاجرا غير شرعي وانتشلت جثتين خلال قيام دورية بحرية بمتابعة ومراقبة حركة القوارب بالقرب من السواحل الليبية، الأحد.

وقالت البحرية الليبية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" عليه، إن صيادين أبلغوا حرس السواحل الليبية بوجود مركب للهجرة غير الشرعية في حالة سيئة قرب السواحل الليبية، 14 ميلا، شمال القرة بوللي.

وتابع البيان أن مفرزة من نقطة القرة بوللي لحرس السواحل قطاع طرابلس تحركت على الفور لتقديم المساعدة والإنقاذ.

Advertisements

وأشار إلى أن عناصر حرس السواحل عثرت بالموقع المحدد على قارب مطاطي محطم وبدون محرك ومهاجرين غير شرعيين حوله متشبثين بالحطام.

وكشف عن أن عناصر حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 73 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية (السودان، كينيا، ساحل العاج، نيجيريا)، من بينهم 40 رجلا، و25 امراة و8 أطفال، كما تم انتشال جثتين لامرأة وطفل.

وأضاف البيان أن العدد الكلي للمهاجرين بالقارب لحظة انطلاقه في البحر غير معروف على وجه التحديد، منوها إلى إفادة بعض المهاجرين على المركب بأن أعدادهم تراوحت ما بين 80 إلى 100 شخص، بما يعني فقدان من 5 إلى 25 شخصا لم يتم العثور عليهم ولا على جثثهم في الموقع.

وأوضح أن عددا من المهاجرين تعرض لحالات حروق وإصابات نتيجة المياه المالحة والوقود المسكوب وملامستهما الجلد، ونتيجة الهلع والتدافع، وتم نقل المصابين إلى نقطة القرة بوللي لحرس السواحل لتقديم المساعدة الإنسانية والطبية.

ولفت إلى أن عناصر حرس السواحل سلمت المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء تاجوراء، في حين لا تزال الجثتان في نقطة القرة بوللي.