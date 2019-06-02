الان تتابع ميليشيا الحوثي تسقط في الضالع.. تدمير دبابة وثلاث عربات في غارات لطيران التحالف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 دمرت غارات لمقاتلات تحالف الشرعية في اليمن آليات عسكرية ثقيلة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب اليمن. وقال مصدر عسكري يمني، إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات للميليشيا الحوثية في منطقة حجر، غربي مدينة الضالع. وبحسب ما أورده موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، فإن الغارات أسفرت عن تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للمتمردين الحوثيين وسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح.

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