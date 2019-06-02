سفارة المملكة في الفلبين توضح آخر تطورات اختفاء مواطن أثناء رحلة طيران

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين، الأحد، بيانا توضح فيه آخر تطورات اختفاء المواطن عبدالله خالد الشريف الذي فقد الاتصال به في الفلبين أثناء رحلة طيران تدريبية.

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وقال بيان السفارة: استمرارا للجهود التي تبذلها سفارة المملكة في الفلبين حيال عمليات البحث عن المواطن عبد الله خالد الشريف الذي فقد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية في جنبو الفلبين بمدينة سان خوسيه، وانطلاقا من التوجيهات السامية الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، برعاية شؤون المواطنين والحرص على سلامتهم بمتابعة من معالي وزير الخارجية وكافة المسؤولين بالوزارة، فقد قام وفد رفيع المستوى من سفارة المملكة بالانتقال إلى جزيرة ميتدورو للوقوف على مجريات البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات الفلبينية والمشاركة في فريق عمل البحث والإنقاذ المكون من قوات الجيش الوطني الفلبيني وخفر السواحل وهيئة الطيران المدني والقوات البحرية وشطرة مدينة سان خوسيه وعدد من المسؤولين في المطار.

وأضاف البيان “اطلع وفد السفارة على جميع إجراءات البحث التي تمت منذ فقدان الطائرة حتى تاريخه، كما شارك وفد السفارة في وضع الخطة الثانية للبحث والترحي والتي تتمثل في البحث عن الممرات المائية و11 منطقة برية على أن تشمل المناطق التي يسيطر عليها بعض الجماعات المسلحة.

وتابع “نظرا للوضع الأمني غير المستقر في تلك الجزيرة، قامت السفارة بإقناع أقارب المواطن عبد الله الشريف ونقلهم إلى مانيلا.

وأكدت السفرة أنها سوف تستمر ببذل كافة الجهود للبحث عن المواطن بالتنسيق مع السلطات الرسمية الفلبينية ذات العلاقة، كما تأمل من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تحري الدقة ومصدر المعلومة عند النشر ومتابعة البيانات الصادرة من السفارة لكي لا تؤثر على مجريات التحقيق.