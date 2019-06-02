وزير خارجية البحرين: مشاركة قطر في قمم مكة كانت ضعيفة وغير فاعلة

قال وزير الخارجية البحريني "خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة"، إن تحفظ قطر على بيان قمة مجلس التعاون الخليجي يؤكد أن ارتباطها بأشقائها أصبح ضعيفا جدا.
وأضاف، أن الموقف القطري يكشف أن الدوحة أصبحت مرتهنة وتستنجد بالوسطاء.
وتابع: عدم تجاوب قطر مع المطالب العادلة التي تقدمت بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أدى إلى استمرار أزمتها وإطالة أمدها.
وأكد أن قطر ليست راغبة في الحل بعد أن وضعت نفسها في الخط المخالف لأشقائها.
ولفت إلى أن ما تفعله قطر لا يصب في مصلحة شعبها الذي سيظل جزءا لا يتجزأ من المجتمع الخليجي.
وأوضح أن مشاركة قطر كانت ضعيفة وغير فاعلة ولا تتناسب بأي حال من الأحوال مع أهمية قمم مكة.
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