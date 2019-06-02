قرقاش: الضغوط على الضعاف فاقدي السيادة تجبرهم على نقض الاتفاقات

هاجم وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، حكام قطر، في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على خلفية تقلب الموقف القطري.

وكتب قرقاش، اليوم الأحد، حزيران 02، 2019: يبدو لي أن الحضور والاتفاق في الاجتماعات ومن ثم التراجع عن ما تم الاتفاق عليه يعود إما إلى الضغوط علي الضعاف فاقدي السيادة أو النوايا غير الصافية أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة.

وفي تغريدة سابقة كتب قرقاش: مع نهوض الدور المركزي للسعودية نرى أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار وهذا تطور إيجابي، المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد و لكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني.