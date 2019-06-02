صحافي سعودي: مبادرة الإفطار الإماراتية ملهمة وتربوية وإنسانية

أشاد الكاتب والصحافي السعودي، جمال الدوبحي، بمبادرة إفطار القيم الإماراتية.

وكتب الدوبحي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الأحد، حزيران 02، 2019: "إفطار القيم الإماراتية" مبادرة ملهمة لأكثر المواضيع التربوية والإنسانية المهمة.

وأضاف الدوبحي: بكل حب وكرم وعطاء حرص أبناء وبنات الإمارات على ترجمة أفكار ومعاني القيم النبيلة وعكس روح هذا البلد الأصيل للمقيمين على أرض يضرب بها المثل في التسامح والتعايش وقبول الآخر.

وتقوم الفكرة التي على استضافة مقيمين في بيوت إماراتيين للإفطار خلال أيام الشهر الكريم.

وتهدف إلى منح المقيمين تجربة حية للتعرف على البيوت الإماراتية، وقيمها، وثقافتها.