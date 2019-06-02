رأى عضو ​مجلس الشعب السوري​ وعضو في لجنة الامن الوطني للمجلس مهند الحاج علي ان "العدو الصهيوني يعتدي على ​الجنوب​ السوري في هذا التوقيت، لان اولا الإحتلال لم يعد قادراً على الدخول اكثر في العمق السوري ، نتيجة تغيير معادلة الاشتباك التي فرضها ​الجيش​ العربي السوري، ثانياً، لان الإسرائيلي مازال يحاول جس نبض قوة الدفاعات الجوية السورية ورسم خارطة لها ولم ينجح حتى الآن ولن ينجح، اما ثالثا فكلنا نعرف العلاقة الوطيدة بين الكيان الصهيوني و​جبهة النصرة​ التي تتعرض لضربات موجعة في ادلب وبالتالي هي رسالة لجبهة النصرة ان "لا تجود غير بالموجود ورابعاً، أن رئيس وزراء ​الاحتلال الاسرائيلي​ بنيامين ​نتنياهو​ يتعرض لضغوطات داخلية كبيرة تتعلق بملفات فساد تمسه وتمس عائلته وبالتالي هو يهرب للامام بهكذا ضربات ، ويوهم الداخل الإسرائيلي انه قادر على حمايتهم من محور ​المقاومة​، اما خامسا واخيرا فنتنياهو فشل حتى الآن بتشكيل ​حكومة​ يمين متطرف في داخل الكيان ، لذلك يصعّد من هجماته التي لا تأتى ثمارها، كي يصرف انظار ​الكنيست​ عن المشاكل الداخلية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عضو بمجلس الشعب السوري: العدو الصهيوني يعتدي على سوريا لانه لم يعد قادرا على الدخول اكثر بالعمق السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.