حذر وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، من أن "أي نزاع مسلح بين الصين والولايات المتحدة سيكون كارثة"، منددا بـ"دعم واشنطن لانفصال تايوان وبتنفيذها عمليات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه".
وشدد على أن "الصين ستقاتل حتى النهاية إذا كانت الولايات المتحدة تريد الصراع بشأن القضايا التجارية"، مشيرا إلى أن "بكين تبقي الباب مفتوحا أمام إمكانية الحوار مع واشنطن إذا رغبت في ذلك"، لافتاً إلى أنه "يجب إعادة توحيد الصين، وذلك سيتحقق. لن نجد أي مبررات لعدم فعل ذلك. وإذا أقدم أحد على فصل تايوان عن الصين، فلن يكون أمام العسكريين الصينيين أي خيار إلا القتال بأي ثمن من أجل الوحدة الوطنية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الصيني: أي حرب بيننا وبين واشنطن ستكون كارثة وسنقاتل حتى النهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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