اخبار العالم

وزير خارجية قطر أعلن تحفظ بلاده على بياني قمتي مكة العربية والخليجية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن "تحفظ قطر على بياني القمتين الخليجية والعربية في ​مكة المكرمة​"، مشيراً إلى "اننا كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع ​إيران​".

وأشار إلى أن "بيان القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور حولهما"، لافتاً إلى أن "قمتي مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية ​فلسطين​ والحرب في ​ليبيا​ و​اليمن​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية قطر أعلن تحفظ بلاده على بياني قمتي مكة العربية والخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا