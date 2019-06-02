وزير خارجية قطر أعلن تحفظ بلاده على بياني قمتي مكة العربية والخليجية

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن "تحفظ قطر على بياني القمتين الخليجية والعربية في ​مكة المكرمة​"، مشيراً إلى "اننا كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع ​إيران​".

وأشار إلى أن "بيان القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور حولهما"، لافتاً إلى أن "قمتي مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية ​فلسطين​ والحرب في ​ليبيا​ و​اليمن​".