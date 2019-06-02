وزير خارجية قطر أعلن تحفظ بلاده على بياني قمتي مكة العربية والخليجية

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن "تحفظ قطر على بياني القمتين الخليجية والعربية في مكة المكرمة"، مشيراً إلى "اننا كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران".
وأشار إلى أن "بيان القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور حولهما"، لافتاً إلى أن "قمتي مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين والحرب في ليبيا واليمن".
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