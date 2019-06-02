الحسن: باسيل نجح بجدارة في إزكاء المزيد من الانقسامات التي لا تحتاج اليها البلاد

أكدت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ "أنني أطلب من الزميل وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بمودة واحترام ان يترك الامور لاصحاب الشأن ولا يعمد الى التشويش على باقي الوزارات"، مشيرةً الى أن "باسيل نجح وبجدارة في ازكاء واثارة المزيد والمزيد من الانقسامات التي لا تحتاج البلاد اليها".

وفي بيان لها، أوضحت الحسن أن "ما قامت به ​شعبة المعلومات​ هو الاجراء العملي الوحيد ل​مكافحة الفساد​ في بحر المواقف الكلامية"، مشيرةً الى أن "هناك سعي واصرار الى تعميم خطاب قائم على التجني والافتراء".

وأشارت الى أنه "كفى تغني بالشفافية واستقلالية ​القضاء​ بعد ان وصلت الامور الى حد العمل على ضرب الجسم القضائي في الصميم عن سابق تصور وتصميم".