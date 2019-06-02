أكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن "أنني أطلب من الزميل وزير الخارجية جبران باسيل بمودة واحترام ان يترك الامور لاصحاب الشأن ولا يعمد الى التشويش على باقي الوزارات"، مشيرةً الى أن "باسيل نجح وبجدارة في ازكاء واثارة المزيد والمزيد من الانقسامات التي لا تحتاج البلاد اليها".
وفي بيان لها، أوضحت الحسن أن "ما قامت به شعبة المعلومات هو الاجراء العملي الوحيد لمكافحة الفساد في بحر المواقف الكلامية"، مشيرةً الى أن "هناك سعي واصرار الى تعميم خطاب قائم على التجني والافتراء".
وأشارت الى أنه "كفى تغني بالشفافية واستقلالية القضاء بعد ان وصلت الامور الى حد العمل على ضرب الجسم القضائي في الصميم عن سابق تصور وتصميم".
كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: باسيل نجح بجدارة في إزكاء المزيد من الانقسامات التي لا تحتاج اليها البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.