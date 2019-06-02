روحاني ردا على بومبيو: واشنطن غادرت التفاوض ويجب أن تعود دولة طبيعية

رد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ على وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​، قائلا: "​واشنطن​ غادرت التفاوض ويجب أن تعود دولة طبيعية"، معتبراً أن "عدم تراجع أميركا بعد أن داست بأقدامها الاتفاق الدولي يعني أننا سنستمر في المقاومة"، لافتاً إلى أن "التفاوض مع واشنطن يكون عبر طريق واحدة هي الاحترام المتبادل ودون ذلك فلا تفاوض".

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قد أكد ظهر اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السويسرى اجنازيو كاسياس "أننا مستعدون للحوار مع إيران دون شروط مسبقة وجهودنا لمواجهة سياسات طهران الضارة ستستمر"، مشيراً إلى أنه "على إيران وقف تمويل "حزب الله" والتدخل في الحرب السورية".

ولفت إلى أن "الدعم الإيراني للنظام السوري أدى لاستمرار الحرب"، مشيراً إلى "اننا نراقب التزام إيران فيما يتعلق بالأنشطة النووية"، مضيفاً: "لن نسمح بامتلاك إيران أسلحة نووية"، معتبراً أن "مشكلات الشعب الإيراني هي نتاج 40 سنة من الحكم الحالي وليست بسبب العقوبات"، متابعاً: "سنواصل ضغوطنا لتقويم السياسة الإيرانية".