سرحان للقضاة المعتكفين : عودوا الى مزاولة مهامكم وفاء لقسمكم

أهاب وزير ​العدل​ ​ألبرت سرحان​ ب​القضاة​ "الحفاظ على وحدتهم والإحتكام الى ضميرهم، وبالمعتكفين منهم العودة الى مزاولة مهامهم وفاء لقسمهم"، مؤكداً أن "عمل ​التفتيش القضائي​ مستمر في ملفات التحقيق المتعلقة ب​الفساد​ القضائي المتصل بقضاة محددين هم موضع شبهة".

ورفض "التعليق على ما يجري من سجالات تتعلق ب​القضاء​، مكتفيا بتوجيه "رسالة الى جميع الذين يظهرون الحرص على إستقلالية السلطة القضائية، بأن ينأوا بأنفسهم عن شؤون القضاة، لأن للقضاء مرجعيته الحريصة على استقلاليته وكرامته".