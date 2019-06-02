سرحان للقضاة المعتكفين : عودوا الى مزاولة مهامكم وفاء لقسمكم

أهاب وزير العدل ألبرت سرحان بالقضاة "الحفاظ على وحدتهم والإحتكام الى ضميرهم، وبالمعتكفين منهم العودة الى مزاولة مهامهم وفاء لقسمهم"، مؤكداً أن "عمل التفتيش القضائي مستمر في ملفات التحقيق المتعلقة بالفساد القضائي المتصل بقضاة محددين هم موضع شبهة".
ورفض "التعليق على ما يجري من سجالات تتعلق بالقضاء، مكتفيا بتوجيه "رسالة الى جميع الذين يظهرون الحرص على إستقلالية السلطة القضائية، بأن ينأوا بأنفسهم عن شؤون القضاة، لأن للقضاء مرجعيته الحريصة على استقلاليته وكرامته".
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