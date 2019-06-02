أكدت مصادر عسكرية لقناة "LBC" أننا "مستمرون برفع السقف والمطالبة بحقوق العسكر التي حددها قانون الدفاع"، مشيرةً الى أنه "على المعنيين بالموازنة الطلب الى الجيش أن يقدم إقتراحاته التقشفية، لا أن يقرروا عن الجيش وكيفية التقسيم".
ولفتت المصادر الى أن "التوزيع غير المدروس للتدبير رقم 3 ينعكس على جهوزية الجيش".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عسكرية لـ LBC: مستمرون برفع السقف والمطالبة بحقوق العسكر التي حددها قانون الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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