مصادر عسكرية لـ LBC: مستمرون برفع السقف والمطالبة بحقوق العسكر التي حددها قانون الدفاع

أكدت مصادر عسكرية لقناة "LBC" أننا "مستمرون برفع السقف والمطالبة بحقوق العسكر التي حددها قانون الدفاع"، مشيرةً الى أنه "على المعنيين ب​الموازنة​ الطلب الى ​الجيش​ أن يقدم إقتراحاته التقشفية، لا أن يقرروا عن الجيش وكيفية التقسيم".

ولفتت المصادر الى أن "التوزيع غير المدروس للتدبير رقم 3 ينعكس على جهوزية الجيش".