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مصادر عسكرية لـ LBC: مستمرون برفع السقف والمطالبة بحقوق العسكر التي حددها قانون الدفاع

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أكدت مصادر عسكرية لقناة "LBC" أننا "مستمرون برفع السقف والمطالبة بحقوق العسكر التي حددها قانون الدفاع"، مشيرةً الى أنه "على المعنيين ب​الموازنة​ الطلب الى ​الجيش​ أن يقدم إقتراحاته التقشفية، لا أن يقرروا عن الجيش وكيفية التقسيم".

ولفتت المصادر الى أن "التوزيع غير المدروس للتدبير رقم 3 ينعكس على جهوزية الجيش".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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