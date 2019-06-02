ريفي متوجها لباسيل: أنت ابن السلاح غير الشرعي

رأى الوزير السابق أشرف ريفي ان التسوية الرئاسية اوصلت البلد الى ما هو عليه من ازمات، مشيرا الى ان وزير الخارجية جبران باسيل إبن السلاح غير الشرعي، ويُغطى من الميليشيات أي حزب الله.
واضاف ريفي في حديث تلفزيوني: "يريد ان يقول انه ليس طائفيا وانه يحترم الميليشيات ويعطينا محاضرات بالعفة، ولكننا كلنا نعلم انه الفاسد الأول بالجمهورية اللبنانية، مشددا على انه طائفي يرفض توظيف الناجحين بمجلس الخدمة المدنية بسبب فروقات طائفية بسيطة.
وقال: "يستفيد باسيل اليوم من وهج السلطة، ولكن يجب ان يتخذ العبر ممن سبقه فالسلطة لا تدوم"، مشيرا الى أنه سيتقدم بسلسلة اخبارات للقضاء بعد العيد كدليل على فساد باسيل.
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