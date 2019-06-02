ريفي متوجها لباسيل: أنت ابن السلاح غير الشرعي

رأى الوزير السابق ​أشرف ريفي​ ان ​التسوية الرئاسية​ اوصلت البلد الى ما هو عليه من ازمات، مشيرا الى ان وزير الخارجية ​جبران باسيل​ إبن ​السلاح​ غير الشرعي، ويُغطى من الميليشيات أي ​حزب الله​.

واضاف ريفي في حديث تلفزيوني: "يريد ان يقول انه ليس طائفيا وانه يحترم الميليشيات ويعطينا محاضرات بالعفة، ولكننا كلنا نعلم انه ​الفاسد​ الأول ب​الجمهورية​ اللبنانية، مشددا على انه طائفي يرفض توظيف الناجحين ب​مجلس الخدمة المدنية​ بسبب فروقات طائفية بسيطة.

وقال: "يستفيد باسيل اليوم من وهج السلطة، ولكن يجب ان يتخذ العبر ممن سبقه فالسلطة لا تدوم"، مشيرا الى أنه سيتقدم بسلسلة اخبارات للقضاء بعد العيد كدليل على فساد باسيل.