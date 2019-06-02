بطيش: حماية اليد العاملة تتطلب تضامن الجميع وتعاونهم

توجه وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ إلى وزير العمل كميل ابو سليمان، قائلا: "الدفاع عن مصالح اللبنانيين وحماية اليد العاملة من المضاربة غير المشروعة، معركة مشتركة تتطلب تضامن جميع القوى السياسية لا سيما التعاون بين وزارات الداخلية والبلديات، العمل، والاقتصاد والتجارة".

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