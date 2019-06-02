مصلحة الليطاني: خفض غرامات التأخير 90% شرط تسديد كامل المتوجبات قبل نهاية العام

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ "خفض غرامات التأخير المتوجبة على المشتركين ب​مياه الري​ في مشاريع الري التابعة للمصلحة أي مشروع ري ​القاسمية​ و​رأس العين​ ومشروع ري صيدا - جزين بنسبة 90% شرط ان يبادر المشتركون الى تسديد كامل ما يتوجب عليهم قبل 31/12/2019".

واشارت الى ان "قرار مجلس الادارة بخفض الغرامات المصدق من وزارتي المالية و​الطاقة​ و​المياه​ يصبح ساري المفعول ابتداء من يوم غد الاثنين".