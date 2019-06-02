أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني "خفض غرامات التأخير المتوجبة على المشتركين بمياه الري في مشاريع الري التابعة للمصلحة أي مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا - جزين بنسبة 90% شرط ان يبادر المشتركون الى تسديد كامل ما يتوجب عليهم قبل 31/12/2019".
واشارت الى ان "قرار مجلس الادارة بخفض الغرامات المصدق من وزارتي المالية والطاقة والمياه يصبح ساري المفعول ابتداء من يوم غد الاثنين".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني: خفض غرامات التأخير 90% شرط تسديد كامل المتوجبات قبل نهاية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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