ميركل: عمل الحكومة مستمرّ رغم أزمة الاشتراكي الديموقراطي

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برلين: تعهدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الاحد أن تواصل حكومتها العمل رغم الازمة التي يعانيها الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني الشريك في الائتلاف الحاكم.

وفي وقت سابق الاحد أعلنت أندريا ناليس رئيسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي بشكل مفاجئ استقالتها، ما أثار احتمال انهيار حكومة ميركل.

ووسط أزمة الحزب الشريك، سعت ميركل إلى تبديد التكهنات بشأن استمرار ائتلافها الذي يضم الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (يمين وسط).

وصرحت ميركل في بيان "ما أريد أن أقوله هو أننا سنستمر في عملنا بكل جدية وبمسؤولية عظيمة".

وأقدمت ناليس على الاستقالة بعد تعرضها إلى ضغوط كثيفة بعدما مني حزبها (يسار وسط) بأسوأ نتيجة في الانتخابات الأوروبية قبل أسبوع.

وكان الحزب، الذي يضع ثلاثة انتخابات مهمة ستجري في شرق ألمانيا في أيلول/سبتمبر نصب عينيه، خطط منذ البداية لإعادة النظر في شراكته مع ائتلاف ميركل .

لكن قبيل تصويت كان مرتقبًا في البرلمان الثلاثاء على رئاستها للحزب، قالت ناليس (48 عاما) إنها ستتخلى عن منصبيها كرئيسة للحزب وكتلته البرلمانية.

وأفادت ناليس في بيان أن "النقاشات داخل الكتلة البرلمانية وردود الفعل الواسعة من الحزب تظهر أنني لم أعد أحظى بالدعم اللازم للبقاء في منصبي".

وأعربت عن أملها بأن تفتح استقالتها "المجال لتتم عملية خلافتها بطريقة منظمة".

لكن نائب رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة للحزب الاشتراكي الديموقراطي هارالد كريست قال لصحيفة "بيلد" إن قرار ناليس يثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الائتلاف. وتابع "لكل من فرحوا اليوم: ما حصل هو خسارة كبيرة للسياسة الألمانية. ناليس مثّلت استمرار الائتلاف الكبير (الحاكم) الذي باتت هناك الآن شكوك بشأن استقراره".

وكان التحالف بين حزب ميركل الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاشتراكي الديموقراطي هشًّا منذ تشكيله.

وبعدما تعرّض لضربة في انتخابات 2017، سعى الحزب الاشتراكي الديموقراطي في البداية للانضمام إلى المعارضة، لكنه عاد واقتنع بصعوبة بتجديد شراكته مع ميركل.

وبعدما فشل رئيس البرلمان الأوروبي السابق مارتن شولتز في محاولته تحسين وضع الحزب، تم اختيار ناليس في نيسان/ابريل 2018 كأول امرأة تتولى رئاسة الاشتراكي الديموقراطي.

- "الحي الميت" -

سعت ناليس، وهي ابنة عامل بناء عرفت بخطاباتها الأشبه بمحاضرات، لاستعادة أصوات الناخبين الذين تخلوا عن الحزب معتبرين أنه بات بعيداً عن اليسار.

لكن لم يكن من الممكن وقف التراجع الكبير لشعبية الحزب.

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وصرحت أنغريت كرامب-كارنباور رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه ميركل، أنها تتوقع ان يعين الحزب الاشتراكي الديموقراطي خلفا لناليس "بسرعة حتى لا تضر استقالتها بقدرة الائتلاف على العمل".

وأضافت "بالنسبة للاتحاد المسيحي الديموقراطي هذا ليس وقت التفكير في تكتيكات الحزب. نحن متمسكون بالائتلاف الكبير".

والأحد الماضي، تعرّض الحزب الاشتراكي الديموقراطي لضربة موجعة في الانتخابات الأوروبية بينما حلّ الخضر في المرتبة الثانية.

وتعرّض كذلك لإهانة عبر خسارته المركز الأول في اليوم ذاته في انتخابات مقاطعة بريمن التي لطالما كانت معقله.

ومع تخلخل صفوف الاشتراكي الديموقراطي، حضّ كبار المسؤولين في الاتحاد المسيحي الديموقراطي شريكهم على عدم تعريض الائتلاف للخطر.

وقال نائب رئيس كتلة الاتحاد المسيحي الديموقراطي في البرلمان هانز بيتر فريدريش لصحيفة "بيلد" إن "تفويض الناخبين ساري المفعول لمدة أربع سنوات وعلى الأحزاب السياسية ضمان الاستقرار في الأوقات الصعبة. لن يستفيد من أي نهاية مبكرة للائتلاف الكبير سوى أولئك الذين على هامش السياسة".

لكن بالنسبة لحزب "البديل لألمانيا" (يمين متشدد) فإن الحكومة بدأت تتفكك.

وقالت زعيمة كتلة الحزب النيابية أليس فيدل لوكالة "دي بي ايه" الوطنية أن الأزمة لا تطاول الحزب الاشتراكي الديموقراطي فحسب، "بل يبدو الائتلاف الكبير كذلك كالحي الميت على الساحة السياسية".

وذكرت صحيفة "بيلد" اليومية أنّ "الحزب الاشتراكي الديموقراطي ينزف حتى الموت. (تحالف) غروكو أيضا" في إشارة إلى الائتلاف الحكومي بين الحزبين، فيما توقعت صحيفة سودويشته تسايتونغ أن يكون "التحالف في طريقه نحو النهاية".

وتابعت الصحيفة أنّ "الحزب الاشتراكي الديموقراطي هزم للتو المرأة التي بذلت جهودا جبارة لتشكيل التحالف. ما الفائدة الآن من استمرار تعذيب انفسهم بذلك" التحالف.

ومن خلال حملته المعادية للهجرة، جذب "البديل لألمانيا" عام 2017 الناخبين المستائين من قرار ميركل السماح بدخول أكثر من مليون طالب لجوء إلى ألمانيا.

ويتوقع أن يحقق مكاسب كبيرة في الانتخابات المقبلة بعد عدة أشهر في ثلاث مقاطعات -- ساكسونيا وبراندبورغ وتورينغن.

لكن من منظور وطني، بات الخضر الآن مصدر القلق الأبرز بالنسبة للاشتراكي الديموقراطي.

وبينما يتشاركون مع الاشتراكي الديموقراطي انتماءه لليسار الوسط في الطيف السياسي، إلا أن الخضر أثبتوا أنهم أكثر قدرة على جذب الناخبين الشباب نظراً لاهتمامهم بملف البيئة.

وفي استطلاع عام للرأي صدرت نتائجه السبت، حلّ الخضر في الطليعة للمرة الأولى ليحصلوا على دعم أكبر من ذاك الذي حصل عليه تحالف "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي". وتقدموا كذلك على الاشتراكي الديموقراطي بنحو 15 نقطة مئوية.