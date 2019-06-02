تكريم 33 طالبا من أوائل الشهادة الإعدادية في الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

كرّم الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، الـ33 طالبًا من أوائل الشهادة الإعدادية لهذا العام، والذي حصل 8 طلاب منهم على الدرجة النهائية 280 درجة، و25 طالبًا حصلوا على 279.5 درجة.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مبنى المحافظة بحضور مصطفى العجمي، القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ورزق الطرابيشي، نقيب صحفيي الإسكندرية، ومديري الإدارات التعليمية، ومديري ومعلمي المدارس وأولياء أمور الطلبة المتفوقين.

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وتم خلال الحفل تكريم الـ5 طلاب الفائزين بالمركز الثاني عالميًا في مسابقة Intel ISEF، في مجال علم المواد ومجال الهندسة البيئية، والتي أقيمت بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي كلمته طالب المحافظ الطلبة وأولياء أمورهم بضرورة الاهتمام والاستثمار في تنمية عقول أبناءهم والتي تعتمد على الفهم والتثقيف وزيادة المعرفة، خاصة أن مصر أتاحت للجميع قيمة علمية هائلة وهي بنك المعرفة الذي يعد كنزًا لايمكن أن يقدر بمال، ويجب الإستفادة منه جيدا.

وأهدى المحافظ في نهاية اللقاء دروع التميز العلمي وميداليات تذكارية للفائزين بمسابقة Intel ISEF، والميداليات الفضية لأوائل الشهادة الإعدادية، مقدما الشكر لقيادات ومعلمي مديرية التربية والتعليم على مجهوداتهم ودعمهم لأبنائنا الطلبة ليصلوا لهذا المستوى التعليمي الهائ.