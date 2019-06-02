محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
قال محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنه مع اقتراب موعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حان وقت التفكير في خطط تطوير القاهرة وخاصة منطقة وسط القاهرة أو القاهرة الخديوية، التي أصبحت مثقلة بازدحام البشر والسيارات من كل نوع لقضاء المصالح بما تسبب في ارتفاع نسبة التلوث والاختناقات.
وأوضح "زين الدين" في بيان اليوم الأحد، أن ازدحام السيارات والمخالفات والإشغالات، كانت أسبابا رئيسية لتلوث المباني الأثرية والمنطقة لسنين طويلة.
وطالب وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بوضع خطة تعيد قاهرة المعز إلى وقت أن كانت مدينة منظمة، وجاذبة للسائح، مشيرًا إلى أننا لا نحتاج فقط للتفكير في كيفية تحويل المباني لمزارات سياحية جاذبة فقط، بل إحداث تغيير جذري بالمنطقة، لتسهيل حركة المرور، وعمل مسارات للمشاة واخرى للدراجات، فتتحول لتضاهي أجمل مدن أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني: حان الوقت لتطوير القاهرة لتضاهي أجمل مدن أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.