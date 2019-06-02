برلماني: حان الوقت لتطوير القاهرة لتضاهي أجمل مدن أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنه مع اقتراب موعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حان وقت التفكير في خطط تطوير القاهرة وخاصة منطقة وسط القاهرة أو القاهرة الخديوية، التي أصبحت مثقلة بازدحام البشر والسيارات من كل نوع لقضاء المصالح بما تسبب في ارتفاع نسبة التلوث والاختناقات.

وأوضح "زين الدين" في بيان اليوم الأحد، أن ازدحام السيارات والمخالفات والإشغالات، كانت أسبابا رئيسية لتلوث المباني الأثرية والمنطقة لسنين طويلة.

وطالب وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بوضع خطة تعيد قاهرة المعز إلى وقت أن كانت مدينة منظمة، وجاذبة للسائح، مشيرًا إلى أننا لا نحتاج فقط للتفكير في كيفية تحويل المباني لمزارات سياحية جاذبة فقط، بل إحداث تغيير جذري بالمنطقة، لتسهيل حركة المرور، وعمل مسارات للمشاة واخرى للدراجات، فتتحول لتضاهي أجمل مدن أوروبا.