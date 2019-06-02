انخفاض طفيف بالأسعار وإقبال ملحوظ.. "الخليج 365 يرصد أسواق كعك العيد بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

تشهد أسواق الحلويات بالإسكندرية إقبالًا ملحوظًا على شراء كعك عيد الفطر، وسط انخفاض طفيف في الأسعار مقارنة بالعام الماضي ومنافسة بين بعض المحال على جذب المستهلكين من خلال طرح عبوات جديدة بأوزان أقل من المعتاد.

وبالرغم من تأكيد شعبة الحلويات بالغرفة التجارية تراجع الأسعار نسبيًا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إلا أن السوق بدا لا يزال متأثرًا بالارتفاع الكبير الذي لحق بمواد التصنيع خلال العام السابق، والتي أرجعها تجار آنذاك إلى التأثر بارتفاع أسعار العمالة والكهرباء بجانب اعتماد المصانع على السكر المستورد بشكل كبير.

انخفاض الأسعار 5%

قال أحمد عوض عضو شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار كعك العيد انخفضت هذا العام بنسبة 5%، مرجعا ذلك إلى تراجع أسعار مكونات حلويات العيد من السكر و الدقيق، بالإضافة إلى تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه

وأضاف عوض في تصريح لـ الخليج 365، أن عدد كبير من الصناع يتنافسون على تقديم أجود الأصناف بأقل الأسعار، لتكون في متناول يد الجميع بأسعار تتراوح بين 60 إلى 140 جنيها تقريبا في أغلب المحال التجارية.

لماذا انخفضت الكميات المطروحة؟

في الوقت نفسه أرجع السيد حسن، مدير محل حلويات بمنطقة بحري تراجع حجم الكميات المعروضة من حلويات عيد الفطر إلى أن منتجات العيد تعتبر من المنتجات الموسمية التي لا يجرى تناولها إلا في تلك الفترة فقط، وهو الأمر الذي يدفع الصناع لعدم إنتاج كميات كبيرة حتى لا تتراكم في الأسواق.

واتفق معه أحمد أبو خليل مدير محل حلويات بمنطقة المنشية، مشيرا إلى أن بعض المحال لجأت إلى طرحت عبوات جديدة بأوزان غير معتادة مثل نصف كيلو و3 أرباع الكيلو لتشجيع الناس على الشراء وتوفير احتياجات المستهلك بأقل تكلفة ممكنة، خاصة وأن العديد من الأسر تلجأ حاليا لتقليل الكميات المعتادة لترشيد النفقات.

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وسيلة أهالي المناطق الشعبية للتوفير

وعلى جانب آخر لجأ أهالي المناطق الشعبية إلى وسيلة مختلفة لضمان تقليل التكلفة من خلال الاتفاق مع بعض الخبازين المعروفين في دوائر سكنهم على تصنيع ما يلزمهم من كميات كعك وبسكويت العيد، وتوفير عناء التصنيع في المنزل.

وتعتمد الفكرة على قيام الأهالي بتحديد الكمية التي تلزمهم من كعك وبسكويت وعليها يحدد الخباز وزن الخامات المطلوبة وكل ما يتعلق بشأنها، وتقوم الأسر بدفع سعر الخامات ويضاف إليها تكاليف الصناعة والتي تحدد قيمتها لكل كيلو جرام، ما يؤدي إلى توفير 40% تقريبا من نفقات الأسر على كعك العيد.

جولة "الخليج 365"

رصدت جولة الخليج 365 في أسواق الإسكندرية قائمة أسعار الكعك والبسكويت، وبدأت الأسعار في المحال الكبرى من 110 جنيها للكيلو لأنواع كعك سادة، كعك ملبن، كعك عجمية، و160 جنيهًا لكيلو كعك عين جمل، 170 جنيهًا كيلو كعك فسدق، وتراوحت أسعار الغريبة بين 120 إلى 150 جنيهصا للكيلو، فيما بلغ سعر البسكويت 100 جنيه بأنواعه.

وفي المحال الشعبية والمتوسطة تراوحت الأسعار بين 60 إلى 100 جنيه لكيلو الكعك، و وبين 80 إلى 90 جنيهًا لكيلو البسكويت، وبين 90 إلى 110 جنيهات لكيلو الغريبة.

قائمة أسعار المجمعات الاستهلاكية

وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة طرحت كميات من كعك وبسكويت العيد بأسعار مناسبة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها بالمحافظة.

وأضاف سعد الله في تصريح صحفي، أنه جرى طرح "كيلو البسكويت بسعر 50 جنيهًا، كيلو الكعك السادة بسعر 60 جنيهًا، كيلو كعك بالملبن بسعر 65 جنيهًا، كعك بالمكسرات بسعر 90 جنيهًا للكيلو، بيتي فور سادة 65 جنيهًا للكيلو، بيتي فور لوكس 85 جنيهًا للكيلو، غريبة سادة 80 جنيهًا للكيلو، وغريبة باللوز بسعر 90 جنيهًا للكيلو".

كما وفرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين عروضًا خاصة للعبوات التي تضم أنواع مختلفة ويمكن الاستفادة منها من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وتضمنت المنتجات " عبوة وزن 1 كيلو بسعر 64 جنيهًا، عبوة وزن 2 كيلو بسعر 128 جنيهًا، عبوة وزن 3 كيلو بسعر 192 جنيهًا، وعبوة وزن 4.5 كيلو بسعر 355 جنيهًا.